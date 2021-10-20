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Происшествия20 октября 2021 0:33

Двое детей отравились в гимназии №85 в Петроградском районе Петербурга

Одного школьника госпитализировали в больницу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В гимназии №85 Петроградского района Петербурга отравились двое учащихся.

В гимназии №85 Петроградского района Петербурга отравились двое учащихся.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое детей подхватили острую кишечную инфекцию в гимназии №85 Петроградского района Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. Одного из школьников госпитализировали в больницу, другой лечится на дому. Инспекторы ведомства начали расследование. Известно, что питание детям предоставляет компания «Фирма Флоридан».

- В пищеблоке гимназии выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие суточных проб готовой продукции, а также нарушения ведения документации по допуску пищевой продукции к реализации и приготовления дезинфицирующих растворов, - передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме этого в гимназии зафиксировали плохое качество уборки и дезинфекции. Всех детей и работников пищеблока, контактировавших с зараженными, осмотрели, за ними установили медицинское наблюдение. Помещения учреждения дезинфицировали. Из столовой изъяли пробы сырья, пищевой и готовой продукции, а также воды. Результаты исследований объявят позднее.