Двое детей отравились в гимназии №85 в Петроградском районе Петербурга

В гимназии №85 Петроградского района Петербурга отравились двое учащихся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое детей подхватили острую кишечную инфекцию в гимназии №85 Петроградского района Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. Одного из школьников госпитализировали в больницу, другой лечится на дому. Инспекторы ведомства начали расследование. Известно, что питание детям предоставляет компания «Фирма Флоридан».

- В пищеблоке гимназии выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие суточных проб готовой продукции, а также нарушения ведения документации по допуску пищевой продукции к реализации и приготовления дезинфицирующих растворов, - передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме этого в гимназии зафиксировали плохое качество уборки и дезинфекции. Всех детей и работников пищеблока, контактировавших с зараженными, осмотрели, за ними установили медицинское наблюдение. Помещения учреждения дезинфицировали. Из столовой изъяли пробы сырья, пищевой и готовой продукции, а также воды. Результаты исследований объявят позднее.