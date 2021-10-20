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Общество20 октября 2021 1:33

Полное открытие парка Монрепо после реставрации состоится к лету 2022 года

Власти Ленобласти рассчитывают на приток туристов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Парк Монрепо может полностью открыться после реставрации к лету 2022 года.

Парк Монрепо может полностью открыться после реставрации к лету 2022 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Выборге планируют открыть полностью отреставрированный парк Монрепо к лету 2022 года. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время визита в район. Напомним, реконструкция в Монрепо стартовала в 2017 году, сейчас осталось разве что привести в порядок усадебные постройки, а также обустроить инженерные сети новых зданий и смонтировать витражи в оранжереи.

- Кроме этого специалисты заканчивают работы по благоустройству хозяйственной зоны – здесь высаживают деревья и кустарники, обустраивают газоны. В ближайшее время в парке можно будет увидеть огороды – кухонный, аптекарский и оранжерейный, - передает пресс-служба администрации 47-го региона.

Добавим, что власти области рассчитывают на приток в парк туристов следующим летом. На месте есть автостоянка на 53 места. Для маломобильных граждан сделали специальные маршруты с пандусами и удобным покрытием.