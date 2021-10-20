Последние новости в Санкт-Петербурге на 20 октября 2021 года: Штрафы за спущенную маску и секреты СК по раскрытию давних убийств

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 20 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 20 октября 2021 года. Власти Северной столицы предупредили горожан, что в общественном транспорте усиливается контроль за соблюдением масочного режима. Штрафы грозят даже тем, кто слегка приспускает с носа средство индивидуальной защиты. Итого за нарушение правила можно лишиться 4 тысяч рублей.

В Таиланде собирают деньги на лечение мальчика из Петербурга, который упал в гейзер с кипятком. На спасение ребенка потратили уже 20 тысяч долларов, но впереди еще долгое восстановление и, возможно, новые операции. Мальчик получил множество ожогов, он не может самостоятельно справлять нужду, ему установили катетеры на вывод мочи и кала. Родители Миши просят помощи у клиник из Петербурга, чтобы продолжить реабилитацию дома, в Северной столице.

«КП-Петербург» побывала в гостях у академии Бориса Эйфмана, чтобы понять, как в городе на Неве растят будущих балерин. Наши впечатления от храма балета читайте в большом репортаже по ссылке. Спойлер – попасть в академию чрезвычайно сложно, конкурс составляет 10 человек на одно место. Однако туда съезжаются девочки и мальчики со всей России.

«Комсомолка» пообщалась со следователем-криминалистом из петербургского управления СК, чтобы узнать, как в городе ищут убийц и насильников 30-летней давности. Зачастую в помощь приходит обычная логика. В случаях посложнее – ДНК-исследование. И пусть сроки давности преступлений проходят, но следователи соблюдает принцип неотвратимости наказаний.