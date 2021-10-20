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Общество20 октября 2021 7:51

Смольный обязал бизнес проверять QR-коды у жителей Петербурга

С 1 декабря попасть в любое общественное место можно будет только привитым или переболевшим
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Проверять QR-коды будут сами бизнесмены. А их - городские власти.

Проверять QR-коды будут сами бизнесмены. А их - городские власти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга выпустили разъяснение к новым карантинным мерам, которые вступают в силу с 1 и 15 ноября, а также 1 декабря. Причем последние две даты окажутся своеобразным водоразделом: с этого момента допуск практически во все общественные места: магазины (кроме продуктовых), кафе и рестораны, театры, кино и так далее будет осуществляться по QR-коду. А проверять его наличие будут сами владельцы бизнеса или администрации организаций.

- Проверку QR-кодов у посетителей будут осуществлять представители бизнеса (представители торговых центров, общественного питания, фитнес-центров и т.д), - говорится в пояснении, опубликованного на сайте Смольного.

Кроме бизнеса, проверки соблюдения нормативов будут осуществлять и городские структуры: администрации районов, Комитеты по промышленной политике, инновациям и торговле, контролю за имуществом, по культуре, физической культуре и спорту, по транспорту, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Государственная административно-техническая инспекция.

Нарушителей ждут весомые штрафы.

Самые жесткие ограничения вводятся с 1 декабря. Фото: gov.spb.ru

Самые жесткие ограничения вводятся с 1 декабря. Фото: gov.spb.ru