Смольный обязал бизнес проверять QR-коды у жителей Петербурга

Проверять QR-коды будут сами бизнесмены. А их - городские власти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга выпустили разъяснение к новым карантинным мерам, которые вступают в силу с 1 и 15 ноября, а также 1 декабря. Причем последние две даты окажутся своеобразным водоразделом: с этого момента допуск практически во все общественные места: магазины (кроме продуктовых), кафе и рестораны, театры, кино и так далее будет осуществляться по QR-коду. А проверять его наличие будут сами владельцы бизнеса или администрации организаций.

- Проверку QR-кодов у посетителей будут осуществлять представители бизнеса (представители торговых центров, общественного питания, фитнес-центров и т.д), - говорится в пояснении, опубликованного на сайте Смольного.

Кроме бизнеса, проверки соблюдения нормативов будут осуществлять и городские структуры: администрации районов, Комитеты по промышленной политике, инновациям и торговле, контролю за имуществом, по культуре, физической культуре и спорту, по транспорту, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Государственная административно-техническая инспекция.

Нарушителей ждут весомые штрафы.