Мокрый снег и до +6 градусов обещают в Петербурге 20 октября

В Петербурге опять будет пасмурно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мокрый снег с дождем обещают синоптики жителям Петербурга в наступившую среду. Погода обещает быть пасмурной, а давление - низким. Весь день оно будет падать, а осадки - усиливаться. Но есть и хорошие новости - завтра потеплеет.

- Утром и днем 20 октября в Петербурге ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный и юго-восточный умеренный, с порывами до сильного. Температура в течение дня составит +5...+7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Утром, после ночных замозроков, кое-где на дорогах возможен гололед, о чем водителей предупреждали заранее.

На 8:00 утра в Петербурге облачно и морозно: термометры едва показывают плюсовую температуру (+1,3 градуса), давление составляет 760 мм ртутного столба, но днем упадет до 750. Влажность - 67%.

Завтра давление снизится еще больше, ветер усилится, пойдут дожди, зато воздух прогреется до +14 градусов.