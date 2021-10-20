Петербуржцы встали в очереди в пункты вакцинации после ввода QR-кодов

Петербуржцы резко пошли в пункты вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спрос на прививки от коронавируса взлетел в три раза после объявления о введении новых карантинных норм в Петербурге. До 15 и ноября и 1 декабря, с которых пускать в общественные места будут только по QR-кодам, еще достаточно времени, но горожане боятся не успеть и создали ажиотаж в прививочных пунктах.

- В колл-центр 122 сегодня поступило втрое больше звонков от желающих записаться на вакцинацию, чем обычно. Комитет по здравоохранению готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию, - отмечает пресс-служба Комздрава.

На данный момент в Петербурге работают 174 стационарных пункта вакцинации на базе поликлиник, больниц и прочих медучреждений, а также еще 42 - мобильных, в том числе в торговых центрах, где можно привиться без записи. Туда-то и пошли горожане, создав очереди.

Но в Комздраве всех успокаивают и отмечают, что мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. Даже в активный понедельник общая нагрузка была вдвое меньше.