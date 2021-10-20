Более 15 тысяч человек пришли на пункты вакцинации в Петербурге в понедельник

В сутки в Петербурге готовы прививать до 30 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Объявленные ужесточения карантинных правил вызвали ажиотаж среди жителей Петербурга, которые резко пошли вакцинироваться. Так, только за минувший понедельник число посетителей на прививочных пунктах перевалило за 15 тысяч.

- В понедельник впервые на вакцинацию пришли 10 133 человек. Вместе со вторым компонентом вакцины было сделано 15 397 инъекций, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

В ведомстве отмечают, что количество обращений в службу 122 для записи на вакцинацию выросло втрое.

При этом чиновники заверяют, что мощностей в городе хватает и даже 15 тысяч человек - это вдвое меньше, чем можно принять за сутки.

- Сегодня в городе на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день, - говорят в Комздраве.