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Здоровье20 октября 2021 8:29

Более 15 тысяч человек пришли на пункты вакцинации в Петербурге в понедельник

10 тысяч из них привились первично
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В сутки в Петербурге готовы прививать до 30 тысяч человек.

В сутки в Петербурге готовы прививать до 30 тысяч человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Объявленные ужесточения карантинных правил вызвали ажиотаж среди жителей Петербурга, которые резко пошли вакцинироваться. Так, только за минувший понедельник число посетителей на прививочных пунктах перевалило за 15 тысяч.

- В понедельник впервые на вакцинацию пришли 10 133 человек. Вместе со вторым компонентом вакцины было сделано 15 397 инъекций, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

В ведомстве отмечают, что количество обращений в службу 122 для записи на вакцинацию выросло втрое.

При этом чиновники заверяют, что мощностей в городе хватает и даже 15 тысяч человек - это вдвое меньше, чем можно принять за сутки.

- Сегодня в городе на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день, - говорят в Комздраве.