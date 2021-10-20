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Происшествия20 октября 2021 8:41

«Солярис» протаранил машину скорой помощи на Новоизмайловском проспекте

За рулем легковушки оказались «гости города»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Авария с участием скорой произошла на Новоизмайловском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием скорой произошла на Новоизмайловском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием машины скорой помощи произошла в Петербурге поздним вечером вторника, 19 октября. На перекрестке на Новоизмайловском проспекте синий «Хендэ Солярис» не уступил дорогу медицинскому автомобилю и ударил его в бок. По словам очевидцев, за рулем легковушки были приезжие.

- Гости нашего города решили не уступать скорой на Новоизмайловском, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, не все оказались готовы обвинить водителя легковушки: «Очень часто скорые без сирены летают (только с люстрой)».

По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезно не пострадал, обстоятельства аварии и виновных установят инспекторы ГИБДД.