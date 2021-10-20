Теплый атмосферный фронт накроет Петербург в среду, 20 октября

В Петербурге станет теплее. но дождливее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплый атмосферный фронт станет причиной изменения погоды в Петербурге. Морозная, но сухая, она сменится на ветреную и пасмурную. Днем в среду пойдет мокрый снег с дождем, а на завтра синоптики обещают резкое падение давления и повышение температуры.

- 20 октября, метеорологические условия в Северной столице будет определять теплый атмосферный фронт с запада. Ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди, во второй половине дня местами сильные. Ожидается усиление ветра и резкое падение атмосферного давления, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем в городе воздух прогреется до +5…+7 градусов, а в Ленинградской области будет от+2 до +7. Ветер южный умеренный, с порывами до сильного. Атмосферное давление будет падать с нормы в 760 мм ртутного столба до 738 мм, что существенно ниже и может отразиться на метеочувствительных людях.

Но циклон из Петербурга быстро не уйдет и завтра продолжит нагревать воздух - в четверг ожидается до +14 градусов, но с дождями и ветром.