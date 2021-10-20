Полиция провела урожайный рейд на Калининской овощебазе

Полиция провела рейд на Калининской овощебазе. Фото: Кадр с видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские, при поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии, провели очередной профилактический рейд на Калининской овощебазе. В основном на законность пребывания в России проверяли мигрантов. Рейд оказался «урожайным» - в отделение увезли около сотни иностранцев.

- В общей сложности полицейские проверили 110 граждан стран ближнего зарубежья. Большинство из них не смогли на месте подтвердить законность нахождения на территории России и были доставлены в отделы полиции для разбирательства. Проверка показала, что 66 иностранцев находятся в нашей стране с нарушением миграционного законодательства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тех, кто нарушил закон сильнее, не только оштрафуют, но и вышлют из страны с запретом на въезд на несколько лет.

В Главке обещают и далее проводить подобные рейды на рынках, стройках и прочих местах скопления приезжих.