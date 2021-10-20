Врачам-терапевтам предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в Петербурге из-за дефицита кадров

Врачам в Петербурге готовы платить до 150 тысяч рублей. Фото: spb.hh.ru

Пандемия подняла спрос на врачей по всей России. Не хватает медиков и в Северо-Западном округе. А дефицит, как известно, ведет к росту зарплат - надо же чем-то привлекать работников. Так в поиске появились десятки вакансий для врачей-терапевтов с зарплатой в 100-150 тысяч рублей. Некоторые есть в Петербурге и Ленобласти.

- В среднем по России участковым терапевтам предлагают зарплату около 50 000 рублей. На Северо-Западе страны терапевты могут заработать больше: 65 000 рублей, что на 63% больше, чем годом ранее. Сами соискатели-терапевты в среднем запрашивают зарплату от 60 000 до 70 000. При этом на данный момент кандидаты могут найти вакансии с зарплатой от 130 000 рублей, - сообщает пресс-служба поиска работы hh.ru.

К примеру, врачу-терапевту поликлиники №88 Кировского района Петербурга готовы платить до 150 тысяч рублей.

А на 140 тысяч рублей может рассчитывать участковый медик мобильной бригады, работающей с ковидными пациентами Тихвинской межрайонной больницы. Но эта работа временная, только на время пандемии. Причем врачу даже готовы дать служебное жилье.

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