Пискаревский проспект продлят до Ленинградской области за 2,2 млрд рублей

Пискаревский проспект продлят до Ленинградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2025 году через Пискаревский проспект можно будет напрямую доехать в Ленинградскую область. Новую магистраль в обход города Мурино построят за счет средств из федерального бюджета. Речь идет о кредите размеров в 2,2 миллиарда рублей.

- Ленинградская область уже располагает проектом своего отрезка, а Петербург пока еще только притупил к теоретической части работы. Также федеральное правительство уже дало согласие на выдачу кредита, - рассказали «Комсомолке» в администрации Ленинградской области.

Ранее мы писали о том, где в 47-м регионе появились камеры наблюдения, которые будут с помощью искусственного интеллекта фиксировать большинство правил дорожного движения.