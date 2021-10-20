Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 10:49

Пискаревский проспект продлят до Ленинградской области за 2,2 млрд рублей

Это позволит отвести транзитный поток от Мурино
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пискаревский проспект продлят до Ленинградской области

Пискаревский проспект продлят до Ленинградской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2025 году через Пискаревский проспект можно будет напрямую доехать в Ленинградскую область. Новую магистраль в обход города Мурино построят за счет средств из федерального бюджета. Речь идет о кредите размеров в 2,2 миллиарда рублей.

- Ленинградская область уже располагает проектом своего отрезка, а Петербург пока еще только притупил к теоретической части работы. Также федеральное правительство уже дало согласие на выдачу кредита, - рассказали «Комсомолке» в администрации Ленинградской области.

Ранее мы писали о том, где в 47-м регионе появились камеры наблюдения, которые будут с помощью искусственного интеллекта фиксировать большинство правил дорожного движения.