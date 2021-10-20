Редкая сказка «Джимми Джой в гости к пионерам» в оформлении Бориса Кустидиева выставлена на аукцион

Редкую книгу в оформлении Бориса Кустодиева продают с аукциона. Фото: "Литфонд"

Редкую книгу поэтессы Лидии Лесной «Джимми Джой в гости к пионерам», изданную в Ленинграде в 1925 году, продадут с аукциона. Особенность издания - иллюстрации художника Бориса Кустодиева.

- Одна из самых редких книг в оформлении Бориса Кустодиева, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Книгу в издательской иллюстрированной обложке и хорошем состоянии планируют продать за 60-65 тысяч рублей. Выставлен лот был за 35 тысяч, пока максимальная ставка составляет 48 тысяч рублей.

«...В Ленинграде пионеры

В барабаны громко бьют.

У меня платочек серый,

Они красный мне дадут...».

Справка «КП»:

Лидия Валентиновна Лесная (настоящее имя Лидия Озиясовна Шперлинг) — русская поэтесса, драматург, актриса. Родилась в 1889 году в Киеве. Жила в Ленинграде с 1922 года. В 1928 году выступила с фельетоном против творчества писателей «Объединения реального искусства» с которого началась травля в частности Даниила Хармса. Пережила год блокады, была в эвакуации. После возвращения работала в кукольном театре. Умерла в 1972 году.