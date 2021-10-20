СК показал видео с места убийства киберспортсмена Алексея Малышева

Видео с места убийства киберспортсмена Алексея Малышева Фото: принтскрин видео.

Следственный комитет 20 октября 2021 года показал видео c места убийства в Ленинградской области киберспортсмена Алексея Малышева. Накануне были задержаны трое подозреваемых. Мужчины рассказали, что забили до смерти геймера из-за того, что хотели его ограбить.

- В ночь на 17 октября 23-летний Малышев встретил троих мужчин у магазина в городе Никольское. Парень начал вместе с ними распивать алкогольные напитки. Однако новые знакомые решили ограбить молодого человека, - рассказали в комитете.

Во время следствия, подозреваемые показали, как избивали Малышева, а также, как грузили молодого человека в машину.

Напомним, что еле живого Малышева нашли у гаражей в городе Никольское. Его доставили в больницу, но там он скончался от множества травм. Подозреваемых задержали. Им грозит до 15 лет каждому.