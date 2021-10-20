Власти Петербурга пока не приняли решение о нерабочей неделе

Власти Петербурга пока не решили объявлять или нет нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном еще не приняло окончательного решения по объявлению нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, о чем накануне говорила вице-премьер России Татьяна Голикова. Причиной этому является сложная обстановка с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Петербург будет рассматривать, и губернатор примет решение, - заявил вице-губернатор Олег Эргашев в ходе Петербургского международного форума здоровья. Слова чиновника приводит «Интерфакс».

При этом чиновник пообещал «полностью выполнить» поручения президента и премьер-министра России.

Напомним, что пока власти Северной столицы порекомендовали отправить на удаленку сотрудников городских предприятий с 1 по 3 ноября (дни с 4 по 7 являются праздничными и выходными по случаю Дня народного единства).

Одновременно с этим было внесено изменение в антикоронавирусное постановление № 121, которым вводятся ужесточения карантинных мер и система QR-кодов с 1 и 15 ноября и 1 декабря.