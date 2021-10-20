Введение QR-кодов в три раза повысило спрос на курьеров и удаленку в Петербурге

В Петербурге резко вырос спрос на курьеров Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге после объявления о введении QR-кодов в три раза вырос спрос на курьеров и удаленную работу. Так, количество вакансий для курьеров в разы выросло всего за несколько дней. Об этом 20 октября 2021 года рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru.

- За время второй и начала третьей недели октября для курьеров в Северной столице было размещено в 3 раза больше вакансий, чем за первую неделю месяца, - пояснили в компании.

Больше всего предложений для курьеров по доставке еды и непродовольственных товаров. Причем в 64 процентах соискателям предлагается полный рабочий день. Средняя зарплата за это варьируется от 70 до 75 тысяч рублей.

Также в два раза выросло количество вакансий с предложениями удаленной работы. Всего за пять дней было размещено почти 4 тысячи вакансий.

Напомним, что постепенно вводить систему QR-кодов в Петербурге начнут с 1 ноября.