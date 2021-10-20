Водоканал приготовился к ливням 20 октября в Петербурге

Водоканал приготовился к подтоплениям в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийные бригады Водоканала приготовились к возможным проблемам из-за сильного дождя, который синоптики предсказали на среду. Работники будут дежурить на проблемных адресах, где из-за особенностей уличной канализации возможны подтопления.

- По прогнозам синоптиков, дождь начнется в 11:00 и будет продолжаться в течение дня. Самая высокая интенсивность выпадения сверхрасчетных осадков ожидается в период с 21:00 до 0:00. Всего за 12 часов выпадет до 20 мм осадков, - сообщает пресс-служба Водоканала.

Насосные станции установят на Парашютной улице, которая находится на особом контроле из-за частых подтоплений. А также на привокзальной площади в городе Ломоносов; на канализационной насосной станции «Южная» и на очистных сооружениях в Зеленогорске.

В списке улиц, где будут дежурить бригады, несколько адресов по всему городу.

Владельцев и арендаторов подвальных помещений просят заранее подготовиться к возможным неудобствам.

Сообщать о скоплениях воды можно по номеру горячей линии: 305-09-09.