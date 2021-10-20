Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге пятый день подряд превышает 3 тысячи человек

В Петербурге пятый день подряд заболеваемость коронавирусом превышает 3 тысячи человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге уже пятый день подряд суточная заражаемость превышает три тысячи человек. Так, по данным оперативного штаба на 20 октября 2021 года прирост составил 3274 человек, что на 1,7 процент больше, чем днем ранее.

- За минувшие сутки в Петербурге также скончались 62 человека, выздоровели 3083 пациента, - рассказали в оперативном штабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 20 октября 2021 года / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Северной столице заболели 673 230 человек, скончались 23 094 горожан и выздоровели 614 229.

Напомним, что из-за роста заражений в Петербурге с 1 ноября начнут постепенно вводить QR-коды для посещения общественных мест. Кроме того, усилится контроль за ношением масок в транспорте. Пассажиров, которые носят маски на подбородке, а не закрывают ими нос и рот, тоже начнут штрафовать.