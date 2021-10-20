Спрос на аренду квартир в Петербурге вырос в 1,5 раза

Спрос на аренду жилья в Санкт-Петербурге вырос в 1,5 раза Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в III квартале 2021 года спрос на аренду квартир вырос в 1,5 раза. Эксперты связывают такую тенденцию с тем, что с 1 июля выросла процентная ставка по льготной ипотеке, а максимальная сумма кредита наоборот снизилась до 3 млн рублей. Об этом 20 октября 2021 года рассказали в пресс-службе сервиса "Авито".

- Если сравнивать III кварталы 2020 и 2021 годов, то спрос на аренду жилья в Петербурге вырос в 1,5 раза, а если брать в сравнении II и III кварталы текущего года, то в 1,8 раз, - говорится в исследовании.

При этом, предложений в Северной столице стало наоборот меньше - за год на 28 процентов, а за последний квартал на 11 процентов.

Чаще всего в Петербурге ищут однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Средняя арендная ставка в III квартале 2021 года составляла 28 тысяч рублей за объект. Это на 27 процентов выше, чем годом ранее.