Сурки из Ленинградского зоопарка впадут в спячку только в ноябре

После сурков в спячку впадут ежики. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградском зоопарке сурки не впали в спячку. Как рассказали в учреждении, зверьки уже отъели жирок и готовы к зимнему сну, но еще ведут активную жизнь. А вот их сородичи в Московском зоопарке уже спрятались в своих норах раньше времени. По народной примете это значит, что зима грядет холодной.

- Обычно наши сурки впадают в спячку в ноябре или даже в начале декабря. Это все напрямую зависит от погоды. Сейчас они набрали вес. А от того, когда они уснут, не зависит, какой будет зима. В Петербурге погода не предсказуемая, - рассказали в зоопарке.

Следом за сурками в спячку должны впасть ежики, которые живут в Ленинградском зоопарка. Это тоже произойдет в ноябре, как только начнет холодать.