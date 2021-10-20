Никольские ряды начали подготовку к новогодним праздникам

Общественное пространство в Никольских рядах готовят к Новогодним праздникам / Фото: Никольские ряды

Общественное пространство Никольские ряды в Санкт-Петербурге начало подготовку к новогодним праздникам. Двор закрылся еще в конце сентября для того, чтобы к началу зимы он успел преобразиться в Рождественскую сказку. Об этом 20 октября 2021 года рассказали в администрации Центрального района.

- Жителей и гостей Петербурга ожидают Рождественская ярмарка, красочная Венецианская карусель и конечно всем полюбившаяся большая никольская горка для катания, - отметили в администрации.

В самых Рядах рассказали, что горка в этом году станет на одну дорожку шире, чтобы еще больше желающих смогли покататься. А вот смотровую башню демонтируют.

Кроме того, в этом сезоне вход во двор будет абсолютно бесплатным для всех желающих. Дата открытия еще не названа.