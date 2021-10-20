На Выборгском шоссе расстреляли такси, попав в пассажира

Пассажир такси пострадал из-за стрельбы на Выборгском шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга и Ленобласти ищет водителя серого ВАЗ-2114, который выстрелил из травматического пистолета в машину такси, задев пассажира. Инцидент произошел 19 октября, а сам пострадавший, ехавший в Выборг из Кудрово, уже написал заявление о ЧП.

- Около 17 часов в полицию Выборга из медицинского учреждения поступила информация о том, что в приемный покой обратился 45-летний мужчина с ранением из травматического пистолета. Потерпевший пояснил, что на Выборгском шоссе между таксистом и водителем автомобиля ВАЗ-2114 произошел конфликт, в результате которого последний из несколько раз выстрелил в сторону такси, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники уже опросили таксиста, сейчас устанавливается личность водителя ВАЗа, машина объявлена в розыск. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.