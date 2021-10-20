Зарплата курьеров в Петербурге выросла до 70 тысяч рублей

Средняя зарплата курьеров в Петербурге превысила 70 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге средняя зарплата курьеров превысила 70 тысяч рублей. Об этом в среду, 20 октября 2021 года, рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru.

- В Петербурге чаще всего ищут курьеров на полный рабочий день. С таким графиком в среднем доставщикам предлагают зарплату в 70-75 тысяч рублей, - сообщили в сервисе.

Спрос на курьеров в Северной столице резко вырос на фоне введения QR-кодов для посещения общественных мест. Отмечается, что за вторую и третью неделю октября в городе было размещено в три раза больше вакансий по сравнению с первой неделей месяца.

Также в Петербурге активно ищут сотрудников, которые готовы работать удаленно. Всего за пять рабочих дней ы городе было размещено порядка четырех тысяч подобных вакансий, что в два раза больше, чем неделей ранее.