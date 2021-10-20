ДТП собрало 5-километровую пробку на КАД Петербурга

"Шевроле" разворотило на внутреннем кольце КАД. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная пробка собралась на внутреннем кольце КАД днем в среду. Причиной затора стало ДТП в районе развязки с проспектом Косыгина, где вдребезги разнесло «Шевроле Ланос». Авария произошла на центральной полосе, оставив проезд по краям.

- ДТП на внутреннем кольце перед Косыгина. День жестянщика открыт, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Застрявшие в пробке автомобилисты предупреждают коллег о заторе и советуют объезжать затор через город. На месте аварии работают спасатели МЧС и полиция.

- Пробка минут на 40. Кто едет - на Шафировский уходите. Из-за этого к врачу опоздали, - возмущаются горожане.

Судя по данным онлайн-сервиса Яндекс.Карты, длина пробки превышает пять километров, она начинается от развязки с Шафировским проспектом, на который и советуют сворачивать для объезда затора.