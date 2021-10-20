Рост суточной госпитализации больных коронавирусом произошел в Петербурге 20 октября

Количество пациентов, попавших с коронавирусом в больницы, выросло в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге произошел очередной скачок госпитализаций больных коронавирусом. Так, по данным Смольного на 20 октября 2021 года за минувшие сутки на больничных койках оказались еще почти 500 человек.

- За сутки в Северной столице были госпитализированы 499 человек. Это на 145 человек больше, чем днем ранее, - говорится в отчете администрации города.

При этом, число выписанных пациентов впервые за долгое время превысило количество госпитализируемых. За сутки домой были отправлены 529 человек.

Всего на данный момент в условиях стационаров от коронавируса лечатся 7523 пациента. Из них 698 человек находятся в реанимациях, еще 356 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что в Петербурге 18 больниц работают на прием зараженных COVID-19, в них развернуто почти 9,5 тысяч коек.