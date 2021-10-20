МЧС предупредило о ливне в Петербурге 20 октября

Сильный дождь накроет Петербург 20 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 20 октября 2021 года ожидается ливень. Об этом жителей города предупредили в управлении МЧС Северной столицы. По прогнозу, сильный дождь будет идти практически весь день.

- Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления, - отметили в МЧС.

К сильному дождю уже подготовились аварийные бригады Водоканала. В компании рассказали, что специалисты уже отправились дежурить на проблемных адресах, где чаще всего бывают подтопления.

По прогнозу, дожди будут идти весь день, а сильнее всего ливень пойдет ближе к ночи. Ожидается, что за день в городе выпадет до 20 мм осадков.