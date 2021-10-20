Пенсионера-расчленителя из Ленобласти отдадут под суд

Расчлененное тело женщины нашли в речке Сясь осенью 2020 года. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО.

Следственное управление СК России по Ленинградской области завершило расследование дела 72-летнего пенсионера-расчленителя, который зимой и летом 2020 года убил собственную жену и ее подругу. Причем последнюю - в гостях, накануне новогоднего торжества.

- Следствием установлено, что в июле 2020 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в городе Тихвин, задушил свою супругу 1946 года рождения. С целью сокрытия преступления, используя нож, отчленил части тела потерпевшей. После чего поместил их в полиэтиленовые пакеты, которые вывез на автомобиле в Волховский район, где сбросил в реку Сясь, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Конечности убитой нашли лишь в сентябре. При этом мужчина продолжал получать пенсию за жену, пользуясь ранее выданной доверенностью.

Но и на этом он не остановился. 31 декабря 2020 года, мужчина, находясь в гостях у подруги своей жены, задушил женщину. Потом он отнес тело в ванну и набрал воды, инсценировав утопление.

За двойное убийство пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы. Плюс на него заведено дело о мошенничестве при получении соцвыплат. Меру наказания определит суд.