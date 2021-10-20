Метрополитен Петербурга сверяет планы по закрытию станций на капремонт

Сразу несколько станций уйдут на капремонт в ближайшие годы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен готов закрывать по нескольку станций каждый год для выполнения на них капитального ремонта. Об этом на транспортном форуме заявил замглавы подземки Дмитрий Бурин. Однако в пресс-службе метрополитена пока не готовы комментировать слова руководства, там сверяют новые планы со старыми.

- Мы сейчас ждем ответа с обновленными данными от нашей службы, после чего все опубликуем официально. Что-то по срокам переносилось с 2022 на 2023 год, какие-то разрешения получались в последнее время. Надо все сверить, - завили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, что кроме уже находящейся на ремонте «Маяковской», (вестибюль закрыт, но сама станция работает), в ближайшие пять лет запланированы работы на «Удельной», «Ладожской», «Технологическом институте-2» и «Проспекте Большевиков».

Затронет ремонт и «Московскую», но лишь частично.