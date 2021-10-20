Петербург оказался в числе лидеров по коллективному иммунитету к коронавирусу

Петербург стал одним из лидеров по коллективному иммунитету от коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург оказался в числе лидеров по коллективному иммунитету от коронавируса. Об этом в среду, 20 октября 2021 года, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с участием президента страны.

- В числе лидеров по коллективному иммунитету - Подмосковье, Москва, Тува, Чечня, Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область, - рассказала Голикова.

Добавим, что по данным оперативного штаба по коронавирусу, в Петербурге коллективный иммунитет на уровне 58 процентов. Полностью вакцинацию прошли порядка 1,9 млн человек.

При этом Северная столица оказалась и среди регионов, где насчитывается наибольшее количество проблем с рассмотрением обращений на запись на вакцинацию.

Напомним, что на совещании обсуждается возможность объявления нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября.