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Здоровье20 октября 2021 14:40

Петербург оказался в числе лидеров по коллективному иммунитету к коронавирусу

Об этом заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург стал одним из лидеров по коллективному иммунитету от коронавирусу

Петербург стал одним из лидеров по коллективному иммунитету от коронавирусу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург оказался в числе лидеров по коллективному иммунитету от коронавируса. Об этом в среду, 20 октября 2021 года, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с участием президента страны.

- В числе лидеров по коллективному иммунитету - Подмосковье, Москва, Тува, Чечня, Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область, - рассказала Голикова.

Добавим, что по данным оперативного штаба по коронавирусу, в Петербурге коллективный иммунитет на уровне 58 процентов. Полностью вакцинацию прошли порядка 1,9 млн человек.

При этом Северная столица оказалась и среди регионов, где насчитывается наибольшее количество проблем с рассмотрением обращений на запись на вакцинацию.

Напомним, что на совещании обсуждается возможность объявления нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября.