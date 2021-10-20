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Общество20 октября 2021 14:40

Центр соцсобслуживания Фрунзенского района покупает себе настольный фонтан

Заявку организация разместила на сайте госзаказа
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Чиновники из Купчино захотели купить себе фонтан.

Чиновники из Купчино захотели купить себе фонтан.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Центр социального обслуживания населения Фрунзенского района Петербурга намерен купить себе...фонтан. Правда, не настоящий, а настольный. Соответствующую заявку чиновники из Купчино разместили на сайте госзакупок.

- Поставка фонтана настольного для оснащения объекта по адресу: город Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, дом 29, - говорится в тексте заявки.

При этом цена фонтана достаточно скромная. За поставку «изделия декоративного из керамики» центр соцобслуживания готов заплатить не более семи с небольшим тысяч бюджетных рублей, а точнее - 7166 рублей и 67 копеек.

При этом цена еще может уменьшиться в ходе торгов на понижение. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 октября. Победитель будет выбран по его результатам.

Напомним, что ранее чиновники Невского района купили себе письменный стол за 54 тысячи рублей и тумбу к нему еще за четыре тысячи.