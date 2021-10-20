МЧС предупреждает о сильном ветре и дожде в Петербурге 21 октября

Дождь с сильным ветром обещают в четверг. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный дождь и ветер накроют Петербург в четверг, 21 октября. Об ударе непогоды предупреждает региональное управление МЧС. А синоптики говорят о резком потеплении и падении давления, которое повлияет на метеозависимых людей.

- 21 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду, - предупреждает пресс-служба МЧС.

Горожанам советуют быть внимательными при нахождении на улице, избегать деревьев и конструкций, которые могут упасть от ветра.

В Водоканале также приготовились к возможному удару непогоды, аварийные бригады будут дежурить в вероятных местах подтоплений.

Если верить прогнозу, то днем в четверг воздух прогреется до +14 градусов, атмосферное давление упадет до 735 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы.