Музей Бродского в Петербурге сделает бесплатный вход для посетителей по QR-коду

С 15 ноября музей Бродского будет работать бесплатно для посетителей с QR-кодами / Фото: Музей Бродского

С 15 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге начнут действовать обязательные QR-коды для посещения театров, кино и музеев. В связи с этим музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты" решил сделать для посетителей с сертификатом о вакцинации бесплатный вход. Об этом в музее рассказали 20 октября.

- Чтобы внести свой вклад в вакцинацию, мы решили с 15 по 30 ноября работать для всех посетителей с QR-кодами бесплатно, - пояснили в музее.

Посетителей без QR-кодов музей Бродского пускать не сможет.

Напомним, что для того, чтобы посетить музей, необходимо записаться заранее. Запись на вторую половину ноября начнет работать с 1 числа. Для этого нужно пройти по ссылке и оставить заявку.

Музей "Полторы комнаты" находится в Доме Мурузи, дом 14 по улице Короленко.