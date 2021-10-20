Пострадавший в пожаре архив комитета по труду и занятости в Петербурге восстановят

Сгоревший архив комитета по труду и занятости восстановят в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга собирается восстановить архивы, которые пострадали во время пожара. 19 октября 2021 года ведомство объявило о том, что ищет подрядчика, который сможет провести реставрационные работы, а также оцифровать документы.

- Требуется подрядчик по оказанию услуг по реставрации архивных дел после пожара и оцифровке документов, - говорится в заявке комитета, размещенной на портале госзакупок.

На реставрационные работы, а также оцифровку комитет выделил более 329 тысяч рублей.

Напомним, что пожар в архиве комитета, который расположен в доме 7 по Галерной улице Адмиралтейского района, произошел 8 октября 2020 года. Горел один из стеллажей на четвертом этаже. Тогда из здания были эвакуированы 40 человек.