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Общество20 октября 2021 15:57

Пострадавший в пожаре архив комитета по труду и занятости в Петербурге восстановят

Архивные дела и документы будут оцифрованы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Сгоревший архив комитета по труду и занятости восстановят в Петербурге

Сгоревший архив комитета по труду и занятости восстановят в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга собирается восстановить архивы, которые пострадали во время пожара. 19 октября 2021 года ведомство объявило о том, что ищет подрядчика, который сможет провести реставрационные работы, а также оцифровать документы.

- Требуется подрядчик по оказанию услуг по реставрации архивных дел после пожара и оцифровке документов, - говорится в заявке комитета, размещенной на портале госзакупок.

На реставрационные работы, а также оцифровку комитет выделил более 329 тысяч рублей.

Напомним, что пожар в архиве комитета, который расположен в доме 7 по Галерной улице Адмиралтейского района, произошел 8 октября 2020 года. Горел один из стеллажей на четвертом этаже. Тогда из здания были эвакуированы 40 человек.