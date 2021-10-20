В Петербурге 15 000 парадных оснастят «умными» домофонами до конца 2021 года

К 2022 году 27 000 парадных в Петербурге будут оборудованы «умными» домофонам. Фото: Артем КИЛЬКИН

К 2022 году 27 000 парадных в Петербурге будут оборудованы «умными» домофонам. На 20 октября в городе установили уже 12 000 устройств, еще 15 000 сисем заменят до 31 декабря.

- Новые домофоны получат возможность передачи видео в центр обработки и хранения данных в режиме реального времени, смогут раздавать бесплатный Wi-Fi на дворовой территории для всех пользователей. Также оборудование предусматривает возможность дистанционного открытие замка двери через мобильное приложение. - рассказали «Комсомольской правде» в Городском мониторинговом центре.

При этом не все жители поддерживают замену домофонов в своих подъезд. Ведь некоторые поменяли оборудование за свой счет совсем недавно, а кто-то недоволен, что на семью полагается всего два комплекта ключей, а если этого не хватает, то приходится докупать «таблетки» за свой счет.