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Происшествия20 октября 2021 16:35

Школьник из хорошей семьи выпил бутылку спиртного и впал в «бессознанку» в Петербурге

Подростка в тяжелом состоянии нашла его мать
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Подросток попал в больницу после употребления спиртного.

Подросток попал в больницу после употребления спиртного.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи одной из детских больниц Петербурга спасают жизнь ученику девятого класса, который в отсутствие мамы выпил целую бутылку спиртного из домашних запасов. Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии.

- 18 октября в 20:57 из своей квартиры с острым пероральным отравлением неустановленным веществом психотропного действия в тяжелом состоянии госпитализирован подросток 2006 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Позднее мать мальчика рассказала полицейским, что вернулась с работы домой и обнаружила спящего сына и пустую бутылку объемом 0,5 литра, после чего вызвала скорую помощь.

Известно, что подросток живет в благополучной семье, по месту учебы характеризуется удовлетворительно, замечаний не имеет, ведет активную школьную жизнь.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют надзорные органы.