Более 15 тысяч жителей Петербурга проголосовали за проекты "Твой бюджет"

Почти 16 тысяч жителей Петербурга приняли участие в голосовании проекта "Твой бюджет" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вовсю идет голосование за проекты по программе "Твой бюджет". В среду, 20 октября 2021 года, завершится опрос горожан, в котором можно выбрать наиболее понравившуюся инициативу для улучшения жизни в Северной столице.

- Начиная с 21 сентября в Петербурге за проекты по программе "Твой бюджет" уже проголосовали 15 948 человек, - говорится на портале голосования.

Причем, самая большая активность горожан наблюдается в последний день голосования. Так, за последние сутки свой выбор уже сделали более 4,2 тысяч человек.

Среди наиболее популярных инициатив оказались создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы, а также благоустройство участка и создание "Охта сквера".

Голосование завершится в 23:59 часов 20 октября. Успеть сделать свой выбор можно на сайте по ссылке.