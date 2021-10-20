Создание "Охта сквера" стало самой популярной инициативой проекта "Твой бюджет" в Петербурге

Большинство петербуржцев проголосовали за создание "Охта сквера" / Фото: Твой бюджет

Вечером в среду, 20 октября 2021 года, в Санкт-Петербурге завершится голосование по программе "Твой бюджет". До окончания опроса в лидеры выбивается инициатива благоустройству участка между улиц Лагоды и Бокситогорской и созданию "Охта сквера".

- На данный момент этот участок находится в плохом состоянии: : грязь, мусор, заболоченность, свалки. Раньше это не было проблемой, потому что вокруг были промышленные зоны. Но сейчас там появились жилые комплексы, - говорится в описании инициативы.

Горожане предлагают создать там место для отдыха - восстановить газон, проложить дорожки, установить освещение, посадить кустарники и деревья. Для восстановления участка потребуется порядка 14,3 миллионов рублей.

За сквер уже проголосовали более 4 тысяч человек. Всего в голосовании за проекты "Твою бюджет" приняли участие более 16 тысяч горожан.