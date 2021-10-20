Рекордное число звонков в службу 122 в Петербурге поступило 18 октября

Рекорд по количеству звонков в службу 122 в Петербурге был установлен 18 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

18 октября 2021 года в службу 122 в Санкт-Петербурге поступило рекордное количество звонков. За сутки было зарегистрировано более 39 тысяч обращений. Об этом сообщили 20 октября в Смольном.

- Также за последние несколько дней наблюдается резкое увеличение количества обращений по вопросам вакцинации, в связи с тем, что в Петербурге вводят QR-коды, - отметили в городской администрации.

Чаще всего петербуржцы звонят в службу по вопросам вакцинации, узнают, как можно получить QR-код, если на руках есть положительный ПЦР-тест, но официального диагноза в медучреждении они не получали. Как пояснили в Смольном, для этого нужно с результатами теста обратиться в поликлинику для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего.