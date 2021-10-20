Доходы бюджета Петербурга увеличатся на 151 млрд рублей в 2021 году

Доходы бюджета Петербурга в 2021 году будут увеличены на 151 миллиард рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2021 году доходы бюджета Санкт-Петербурга будут увеличены на 151 млрд рублей. Как пояснили в Смольном, 20 октября ко второму чтению корректировки бюджета губернатор Александр Беглов внес поправку, по которой доход увеличится на 20,6 млрд рублей уже к имеющимся 131 млрд.

- Таким образом, с учетом всех поправок, доход составит 803,1 млрд рублей, расход - 806,9 млрд рублей, а дефицит - 3,8 млрд рублей, - рассказали в городской администрации.

Беглов пояснил, что увеличить доходы бюджета удалось за счет роста производства в ряде отраслей. Также, самая большая часть прибыли в бюджет - это рост налоговых и неналоговых доходов, которые составят 19,8 млрд рублей. Причем, более 14,5 млрд рублей - это налог на прибыль.