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Здоровье20 октября 2021 17:49

Введение QR-кодов в Петербурге почти в двое снизит посещаемость ресторанов и магазинов

Ожидается, что ресторанный бизнес пострадает больше всего
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Система QR-кодов вдвое снизит число посетителей в ресторанах и магазинах Петербурга

Система QR-кодов вдвое снизит число посетителей в ресторанах и магазинах Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге начнут действовать QR-коды для посещения магазинов и мест общепита. Ожидается, что посещаемость снизится почти в два раза. Об этом 20 октября рассказали в компании Knight Frank.

- Падение трафика в объектах стрит-ритейла будет ощутимое. Введение QR-кодов безусловно лучше, чем полный локдаун, но для всех сегментов, попадающих под эти ограничения, это серьёзное испытание на прочность, - отметили в компании.

Ожидается, что падение посещаемости составит порядка 40-50 процентов, причем больше всего пострадает ресторанный бизнес. Тем более, что впереди предновогодний сезон, когда горожане чаще встречаются, а также проходят корпоративы.

Напомним, что ранее "КП" писала подробную инструкцию о том, как получить QR-код.