Более 19 тысяч человек привились от коронавируса после сообщения о введении QR-кодов в Петербурге

Более 19 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга массово ринулись вакцинироваться от коронавируса после того, как правительство города объявило введение QR-кодов. На следующий же день после объявления первую прививку поставили более 13,6 тысяч человек. Об этом 20 октября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению.

- За вторник привились первым компонентом вакцины 13 624 человек. Вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией было сделано 19 132 инъекции, - сообщили в комитете.

Отметим, что во вторник неделей ранее первично привились почти 9,5 тысяч человек. Также 19 октября через службу 122 на вакцинацию записались в три раза больше человек, чем обычно.

Всего на сегодняшний день в Петербурге уже завершили цикл вакцинации более 1,8 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 58 процентов.