Первый корпус рынка «Апраксин двор» закрылся

«Апраксин двор» пустеет. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Утром, 20 октября, в соцсетях появились сообщения о выселении торговцев из павильонов рынка «Апраксин двор». Подобные новости публикуются регулярно, однако в большинстве случаев на деле ничего не меняется. Журналист «Комсомольской правды» решил проверить информацию, и действительно, как минимум, один корпус приостановил работу.

- Буквально только что выселили арендаторов. Это было на днях, точную дату не могу сказать. Закрыли первый корпус, который выходит на улицу Ломоносова, - рассказал один из торговцев.

Информацию также подтвердили и другие арендаторы. Перейдет ли этот здание в управление Агенства по развитию имущественного комплекса, пока неизвестно. Представитель организации пообещал ответить на вопрос «КП» до конца рабочей недели.

Кстати, если прогуляться по рынку и внимательно присмотреться к зданиям, то становится понятно, что регулярные новости о выселении торговцев отнюдь не фейки. Часть корпусов уже опечатали. Как правило, закрытие связано с техническим состоянием зданий.