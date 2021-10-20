Смольный рассказал, как невакцинированным кормящим мамам получить QR-код в Петербурге

Смольный рассказал, как кормящим мамам получить QR-код Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге вводится система QR-кодов для посещения общественных мест. Однако, что делать кормящим мамам, которым нельзя вакцинироваться в период лактации. "Комсомолка" решила выяснить этот вопрос, на что получила подробную инструкцию от комитета по здравоохранению.

- На время, пока женщина кормит грудью, она может оформить меодтвод от вакцинации, - рассказали в комитете.

Для этого мамочке следует обратиться к лечащему врачу по месту прикрепления полиса ОМС, где терапевт выдаст справку. С этим документом женщина сможет посещать все учреждения, где требуется предъявление QR-кода.

Напомним, что QR-код можно получить после завершения цикла вакцинации, либо если человек переболел коронавирусом. Подробная инструкция о том, где можно найти свой сертификат опубликована на сайте "КП".