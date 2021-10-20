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Авто20 октября 2021 18:57

В Петербурге предсказали дефицит зимних шин в магазинах

Эксперты говорят, что продавцам невыгодно возить большое количество товара
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Ранее эксперты сообщили, что цена на зимний комплект резины в Санкт-Петербурге выросла на 25%.

Ранее эксперты сообщили, что цена на зимний комплект резины в Санкт-Петербурге выросла на 25%.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перед зимним сезоном в Санкт-Петербурге ожидается дефицит шипованной резины. Об этом «Комсомольской правде» автоэксперты. По их словам, продавцам стало невыгодно возить большое количество моделей.

- Это связанно с курсом доллара, поэтому выбор в магазинах стал совсем скудным. Соответственно цена подскочила. Однако спрос также остается высоким. Автомобилистам придется переключится на вторичный рынок, но такой вариант подходит не всем, – объяснил «КП» руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПб.АВТО» Святослав Данилов. – Никакой тенденции, что она снизится, нет.

Ранее эксперты сообщили, что цена на зимний комплект резины в Санкт-Петербурге выросла на 25%. Причиной называет подорожание иностранной валюты.