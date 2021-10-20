Суд отправил в СИЗО троицу, избившую до смерти киберспортсмена Алексея Малышева

Суд арестовал троих подозреваемых в избиении киберспортсмена в Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Суд арестовал всех трех подозреваемых в жестоком избиении киберспортсмена Алексея Малышева. Напомним, молодой человек скончался после побоев за гаражами в городе Никольское, что находится в Ленобласти. Парень был живой при госпитализации, но врачи не смогли спасти его. По факту смерти 23-летнего геймера-чемпиона СК возбудил уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемых в непреднамеренном убийстве задержали достаточно оперативно, вся троица живет в Никольском. Им от 30 до 33 лет. Киберспортсмен сел к злоумышленникам в машину, после чего они отвезли его на местное кладбище и начали избивать.

- По ходатайству следствия всем троим подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что каждому из троицы грозит до 15 лет лишения свободы.