НИИ гриппа имени Смородинцева закончил доклинические испытания капель от коронавируса

Капли в нос от коронавируса могут зарегистрировать в 2022 году в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский НИИ гриппа им. Смородинцева закончил доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса. Об этом рассказала Дарья Даниленко, замглавы НИИ по научной работе, во время выступления на Международном форуме здоровья, который проходит в эти дни в Северной столице. Напомним, лекарство изобрели в виде капель в нос. На форуме впервые представили название вакцины – «Корфлювек».

- Доклинические испытания вакцины завершены. «Корфлювек» разрабатывается на основе аттенуированного (ослабленного и непатогенного для людей – ИФ) гриппозного вектора, - сообщила замдиректора НИИ Смородинцева.

Ученые института надеются, что вакцина зарекомендует себя и против гриппа. Регистрация капель в нос намечена на 2022 год.