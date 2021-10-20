Волонтеры ищут пропавшую почти месяц назад пенсионерку из Ленобласти

Пропавшую почти месяц назад пенсионерку ищут в Санкт-Петербурге. Фото: группа «Лиза Алерт. Питер» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую почти месяц назад 80-летнюю пенсионерку из поселка Климово Ленинградской области. Зовут ее Людмила Зараковская. О том, где находится женщина, неизвестно с 28 сентября.

- Приметы пропавшей Людмилы Зараковской: рост 157 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, - отметили в группе «Лиза Алерт. Питер» в социальной сети «ВКонтакте».

Во что была одета пенсионерка – неизвестно.

Волонтеры просят всех, у кого есть хоть какая-нибудь информация о местонахождении Людмилы Дмитриевны, связаться с ними. Звонить можно куратору поисков Ольге по номеру 8-999-206-02-42 или на горячую линию – 8-800-700-54-52, а также 112.