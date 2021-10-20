Девятибалльные пробки сковали движение на дорогах Петербурга вечером 20 октября

Девятибалльные пробки зафиксировали на дорогах Петербурга вечером 20 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пробки достигли 9 баллов вечером среды, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Это на 2 пункта больше, чем обычно. По неутешительной традиции, самыми загруженными местами стали Невский проспект в обе стороны, а также Литейный по направлению к одноименному мосту. Плотно было и на проспекте Стачек. К 19:30 пробки оценили уже в 7 баллов. Ожидается, что после 21:00 на дорогах города будет свободно.

- Крупнейшая пробка сегодня была в 18:53, на внешней стороне КАД. Трафик был плотный на протяжении 10,7 км, от Пулковского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Пробка продержалась 2 часа 10 минут, - передает сервис «Яндекс.Пробки».

В Мурино пробки были не только транспортные - люди подолгу ждали маршруток до дома. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

К слову, пробки есть и человеческие – например, в Мурино у станции метро «Девяткино» маршрутку ждали в моменте около 200 человек. Такое, мягко говоря, бывает редко.

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