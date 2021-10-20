Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 октября 2021 20:12

Жителей Петербурга начали штрафовать за спущенные маски в общественных местах

Причем, подобные нарушения карались и ранее, просто сейчас контроль усилился
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жителей Петербурга уже не раз штрафовали за спущенную маску.

Жителей Петербурга уже не раз штрафовали за спущенную маску.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Петербурга начали штрафовать за спущенные с лиц маски в общественных местах. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе городского комитета по законности, правопорядка и безопасности. Напомним, петербуржцев возмутило то, что неправильное ношение маски приравняли к ее отсутствию, в том числе это заметно в сотне комментариев под соответствующей новостью «КП».

Как пояснили «Комсомолке» в Смольном, протоколы таким нарушителям выписывались и раньше. Просто сейчас, после введения QR-кодов и усиления контроля за соблюдением масочного режима, об этом заговорили вообще все.

- Административные протоколы за спущенные маски были и раньше, причем неоднократно. Это всегда попадало под нарушение, - уточнили «КП-Петербург» в профильном комитете.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: