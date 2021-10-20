В Петербурге создали кинокомиссию для согласования съемок на территории города

Кинокомиссия появилась в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге создали специальную кинокомиссию, которая займется согласованием и проведением съемок художественных и документальных картин на территории города. Организация появилась на базе Института культурных программ, что есть при комитете по культуре Северной столицы. О ноу-хау рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. По словам чиновника, теперь создатели фильмов смогут работать по всем направлениям в режиме «единого окна».

- Также с 2022 года в бюджете города предусмотрят средства не только для НКО, но и для коммерческих кинопроизводителей на возмещение затрат по производству фильмов, - отметил Борис Пиотровский.

Добавим, что кинокомиссия сможет и просто консультировать и информировать режиссеров и продюсеров о возможности съемок в Петербурге.